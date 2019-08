W Gdańsku poszukiwany lokator do 12-metrowej kawalerki z antresolą. Cena? 1500 zł plus opłaty

zz1026 godzinę temu Oceniono 14 razy 6

A co w tym dziwnego?



Pokoj w tej dzielnicy kosztuje okolo 1000 miesiecznie plus oplaty a czesto jest to 7 metrowy pokoj w 4 pokojowym mieszkaniu z jedna lazienka

500 stow extra za brak kretynskich wspollokatorow ktorzy nawet po sobie nie potrafia posprzatac wydaje sie kuszacy

A co do kometarza ze studenci przeniosa sie do pruszcza no coz jakos bie wiedziec czemu studenci tez oruszcz omijaja ciekawe czemu moze dlatego ze trudniej nacpanemu z imprezy wrocic do pruszcza niz do wrzeszcza?