Pogoda. Ostrzeżenia IMGW: upał i burze w niemal całym kraju. Bezpiecznie w Podlaskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenia dla wszystkich województw. Jak podaje serwis pogodynka.pl alerty pierwszego i drugiego stopnia zostały przyznane w związku z upałami i burzami. Brak jakichkolwiek ostrzeżeń dotyczy tylko północnych powiatów województwa podlaskiego i wschodnich regionów województwa warmińsko-mazurskiego.

Pogoda. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Synoptycy ostrzegają dziś przed upałami - będzie nawet 33 stopni

OstrzeżenieIMGW pierwszego stopnia przed upałem obowiązuje w województwach lubelskim, południowej części Podlasia, centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, wschodniej części województwa mazowieckiego oraz przeważającej części województwa podkarpackiego. W tych regionach przewidywane są temperatury od 29 do nawet lokalnie 32 stopni w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie jedynie do 15-18 stopni.

Drugi stopień ostrzeżeń przed upałem wydany został dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dla przeważającej części województwa mazowieckiego, zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego z wyłączeniem powiatów leżących w paśmie gór. W tych miejscach synoptycy zapowiadają temperaturę od 30 do 33 stopni w ciągu dnia. W nocy termometry będą pokazywały od 18 do 20 stopni.

Gdzie jest burza? Najsilniejsze nawałnice na Pomorzu i Kujawach

Dodatkowo w większości kraju wydane zostały ostrzeżenia przed burzami z gradem. Pierwszy stopień alertu obowiązuje w powiatach województwa wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Drugi stopień ostrzeżenia wydano dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W tych regionach prognozuje się opady deszczu od 20 do 40 mm, lokalne opady gradu oraz porywy wiatru do 90 km/h. W dwóch województwach objętych drugim stopniem alertu przewidywana jest suma opadów do 50 mm oraz porywy wiatru przekraczające miejscami 100 km/h.

Ostrzeżenia przed upałem obowiązują do dziś do godziny 18-19. Z kolei ostrzeżenia dotyczące burz obowiązują do wieczora na południu i w centrum Polski oraz do północy na Pomorzu i Kujawach.