Sprawy dyscyplinarne pełnomocnika Emilii S. Prawnik był zawieszony w prawie do wykonywania zawodu

gorzki_pl 2 godziny temu

łoł, ale afera

to czuję się w obowiązku napisać, że taryfiarz z którym emi jechała był kontrolowany przez policję 456 razy w tym miał 49 mandatów, oraz 2 razy zabierane prawo do jazdy

no i najważniejsze kioskarz który sprzedawał gazetę ziobrze zw zero niedawno wyszedł z więzienia

a sąsiad pebiakia nie segreguje śmieci

TO SĄ AFERY!!!