Specjalista rozjaśnił nagranie z monitoringu. W nocy nikt nie wchodził do celi Dawida Kosteckiego

O zastrzeżeniami dotyczących monitoringu z Aresztu Śledczego na Białołęce pisaliśmy kilka razy. W ubiegłym tygodniu Adam Bodnar podzielił się wątpliwościami na temat nagrania. Z jego informacji wynikało, że na korytarzu aresztu nie było włączone światło. Od początku zaprzeczała temu Służba Więzienna, która opublikowała fragment zapisu.

Nie ma dowodów na obecność osób trzecich w celi Kosteckiego

Teraz "Rzeczpospolita" ustaliła, że po doświetleniu nagranie rozwiewa wątpliwości - feralnej nocy nikt do celi Dawida Kosteckiego nie wchodził. Jak wynika z ustaleń dziennika, strażnik aresztu kontrolował celę przez wizjer siedmiokrotnie, ostatni raz o godz. 4:28 - ok. godziny przed tym, gdy współwięzień zaalarmował strażników, że Kostecki nie daje znaków życia. Śledczy nadal przychylają się do wersji o samobójstwie, świadczyć ma o tym także sekcja zwłok.

Pełnomocnicy chcą wyłączenia ze sprawy prokuratora

We wtorek pełnomocnicy rodziny zmarłego Dawida Kosteckiego - mec. Roman Giertych i mec. Jacek Dubois - złożyli wniosek o wyłączenie jednego z dwóch prokuratorów z postępowania prowadzonego w sprawie śmierci pięściarza. Chodzi o prokuratora, który dokonywał oględzin w celi Kosteckiego, bezpośrednio po tym, jak znaleziono ciało mężczyzny. W połowie sierpnia mecenasi złożyli wniosek o przesłuchanie prokuratora jako świadka. Ów prokurator był obecny we wtorek w trakcie przesłuchiwania lekarza, który przeprowadzał oględziny ciała, a także lekarki, która przeprowadzała sekcję zwłok. Jak mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową mec. Roman Giertych, "niedopuszczalną sytuacją procesową" jest sytuacja, w której potencjalny świadek jest obecny w trakcie przesłuchania biegłej odpowiedzialnej za przeprowadzenie sekcji zwłok.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś poinformował, że prokuratura nie uwzględniła wniosków pełnomocników o wyłączenie prokuratora z czynności przesłuchania biegłej, "ponieważ brak jest przesłanek określonych w Kodeksie postępowania karnego do podjęcia takiej decyzji". Dodał również, że w poniedziałek prokuratura odrzuciła również wniosek pełnomocników rodziny Kosteckiego o przesłuchanie prokuratora, który był obecny w celi Kosteckiego.

Śmierć Dawida Kosteckiego

Ciało Dawida Kosteckiego znaleziono 2 sierpnia w celi aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał popełnić samobójstwo. Sekcja zwłok wykluczyła udział osób trzecich. Z wynikami sekcji nie zgodziła się rodzina zmarłego. Według bliskich Dawida Kosteckiego i ich pełnomocników śmierć byłego pięściarza nie była samobójstwem.

Dawid Kostecki odsiadywał karę w rzeszowskim więzieniu, miał jednak zeznawać w sprawie oskarżonego o rozbój Tomasza G. Dlatego został przewieziony na Białołękę.