Reforma edukacji odbije się na godzinach pracy szkół. W niektórych lekcje potrwają nawet do 19.30

Rok szkolny 2019/2020 będzie rokiem krytycznym dla szkół, zwłaszcza - ponadgimnazjalnych. We wrześniu trafi do nich tzw. "podwójny rocznik", czyli uczniowie z trzeciej klasy gimnazjum i ósmej klasy szkoły podstawowej.

To dla placówek duże utrudnienie - muszą one nie tylko zorganizować przestrzeń tak, aby pomieścić dwa razy więcej nowych uczniów, ale przede wszystkim zorganizować plan lekcji. To ostatnie zadanie jest nie lada wyzwaniem. I to nie tylko dlatego, że ktoś musi dzieci nauczać. Również dlatego, że w wielu miejscach wiąże się to z wydłużeniem godzin pracy w szkole i nauczaniem zmianowym.

Minister Piontkowski: Nie obawiam się "przeludnienia" klas pierwszych

To w "Sygnałach Dnia" w Radiowej Jedynce w poniedziałek 26 sierpnia minister edukacji Dariusz Piontkowski wypowiedział to kontrowersyjne zdanie. - Miejsc w szkołach jest więcej niż absolwentów podstawówek i gimnazjów - zapewniał minister.

Odniósł się też do godzin pracy szkół. - Problem pojawi się tam, gdzie jest niewielka szkoła i nie da się jej rozbudować, albo samorząd nie chciał tego zrobić. Tam może dojść do sytuacji, w której część uczniów skończy zajęcia o godz. 16.30, zamiast o 14 - stwierdził.

W wielu szkołach lekcje kończyły się po 16.00 już w poprzednich latach

Pewność ministra edukacji w wielu przypadkach nie ma jednak przełożenia w rzeczywistości. Po jego rozmowie, na stronie koalicji "Nie dla chaosu w szkole" na Facebooku pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Spora grupa osób zwracała uwagę, że już w poprzednich latach w wielu szkołach lekcje kończyły się po godzinie 16.00.

"To nie jest tylko problem pękających w szwach klas pierwszych. To jest - w dobrych i przeciętnych wielkomiejskich szkołach - problem bardzo trudnych warunków pracy i nauki dla całych społeczności szkolnych. Także dla starszych roczników, dla których zabraknie dobrych przedmiotowców, odesłanych na front klas pierwszych, dla których nie będzie kółek (bo kiedy i kim?). Wszyscy będą mieli fatalne plany i lekcje od świtu do nocy" - napisał jeden z komentujących.

W niektórych szkołach lekcje potrwają nawet do 19.30

To, że w wielu miejscach w Polsce wydłużono czas pracy szkoły, jest już faktem. W mediach pojawiają się kolejne doniesienia na ten temat. Przykładem jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie. Od września obowiązywać tam będzie nowy rozkład lekcji. Pierwsza zaczynać się będzie o godzinie 7.30, ostatnia - kończyć o 19.30. Przerwy między lekcjami trwają głównie po 5 minut. Trzy trwają 10 minut, a jedna o 12.30 - 15 minut.

Jak się dowiedział portal money.pl, przed 20.00 będą się również kończyć zajęcia w liceum w Miechowie. Do 18.40 czas w szkole będą spędzać uczniowie z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Justyna Suchecka, dziennikarka "Gazety Wyborczej", opublikowała zdjęcie planu jednej z klas biologiczno-chemicznych w bliżej nieokreślonym liceum w Polsce. Klasa ta przez cztery dni w tygodniu rozpoczyna zajęcia o 13.05, a ostatniego dnia o 14.00. Zajęcia uczniowie w zależności od dnia kończą o 19.25 lub 18.30.

"Kumulacja roczników to nie problem, tak? To plan lekcji, który pierwszoklasistom proponuje jedno z liceów w Bochni. Za chwilę będziemy mieli wysyp takich planów. Gdzie kierować żal?" - napisała dziennikarka.