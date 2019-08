Śmierć Dawida Kosteckiego. Pełnomocnicy rodziny chcą wyłączenia ze sprawy jednego z prokuratorów

Mec. Roman Giertych i mec. Jacek Dubois chcą wyłączenia jednego z dwóch prokuratorów z postępowania prowadzonego w sprawie śmierci pięściarza Dawida Kosteckiego. Pełnomocnicy rodziny zmarłego tłumaczą w rozmowie z PAP, że chcą, by doszło do przesłuchania prokuratora i niedopuszczalnym jest, by był on obecny przy przesłuchaniach innych świadków.

Franciszek Mazur / Agencja Otwórz galerię (5)