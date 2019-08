Przemyśl. Dzieci kopały zająca jak piłkę. Zwierzę potrzebuje leków i rehabilitacji

Historię zająca, który padł ofiarą dzieci, opublikował Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, który zajmuje się czteronożnym pacjentem.

"Malutka kulka cieszy najbardziej , znaleziona w trawie jest jak zdobycz. Igor nie miał szczęścia. Porwano Go z zielonego zakątka. Zabrano wbrew woli. Oddano na ZABAWKĘ. Służył dzieciom jako piłka do kopania, torba do noszenia za uszy" - czytamy we wpisie Ośrodka, który opublikowano na Facebooku (pisownia oryginalna - red.).

Zając Igor przeżył męczarnie. Trwa zbiórka pieniędzy na leki dla zwierzęcia, które męczyły dzieci

Zając, któremu lekarze nadali imię Igor, trafił pod opiekę weterynarzy w stanie krytycznym. Medycy walczyli o jego życie przez kilkanaście godzin. Zwierzę miało połamane kości i liczne urazy wewnętrzne. Zając był także niedożywiony i pod wpływem silnego stresu. Udało się go uratować dzięki interwencji sąsiada, który zauważył, że dzieci bawią się dzikim zwierzęciem.

Osoby, które opiekują się zającem Igorem uruchomiły zbiórkę pieniędzy na leki i rehabilitację dla zwierzęcia. Cel ten można wesprzeć, wchodząc na stronę pomagam.pl.

Jak informuje "Wirtualna Polska", za znęcanie się nad zającem odpowiedzą prawdopodobnie rodzice dzieci, które bawiły się dzikim zwierzęciem. Zgodnie z obowiązującym prawem za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.