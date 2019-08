Remont szlaku na Giewont. Łańcuchy zostaną. "Ludzie dostaliby fałszywy sygnał, że jest bezpiecznie"

Remont szlaku na Giewont był planowany od dłuższego czasu, jednak po burzy, która przeszła nad Tatrami w poprzednim tygodniu został on nieco przyspieszony. Z informacji przekazanych przez Tatrzański Park Narodowy (TPN) wynika, że zacznie się on 2 września, chyba że nie pozwolą na to warunki atmosferyczne. Ma potrwać około dwóch tygodni, ale to również uzależnione jest od pogody.

Remont szlaku na Giewont. Łańcuchy nie zostaną usunięte

- Przede wszystkim usunięte zostaną skały, które w tej chwili leżą na szlaku, a które spadły na niego w wyniku uderzenia piorunów. Podczas burzy zostały uszkodzone łańcuchy, kolce zostały powyrywane, więc to też zostanie naprawione. Oprócz tego zostaną wykonane prace, które były zaplanowane, czyli remont nawierzchni w rejonie kopuły szczytowej Giewontu - poinformowała w rozmowie z Gazeta.pl Ewa Holek-Krzysztof z TPN.

Jak podkreśla, w planach nie ma usunięcia łańcuchów. - Łańcuchy zostają. Nasze stanowisko jest takie, że to nic nie zmieni. Gdybyśmy je usunęli, turyści otrzymaliby fałszywy komunikat, że jest już tam bezpiecznie, a to nie jest prawda. Nie zmniejszyłoby się ryzyko uderzenia - tłumaczy Ewa Holek-Krzysztof.