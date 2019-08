Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed ulewami na południu i zachodzie kraju

Synoptycy z IMGW prognozują, że burze z gradem wystąpią dziś na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Przewiduje się, że na tym terenie wystąpią opady od 20 mm do 30 mm (w górach do 40 mm) oraz porywisty wiatr osiągający prędkość do 70 km/h. Grad wystąpi miejscowo.

Gdzie jest burza? Burzowy front przesuwa się z południa na zachód

Burze na południu i zachodzie kraju wystąpią w godzinach popołudniowych. Z interaktywnej mapy pogody, jaką można zobaczyć na portalu windy.com, wynika, że pierwsze wyładowania atmosferyczne na południu Polski nastąpią już między 13:00 a 14:00. Najbliższa noc powinna być spokojna. Wyjątkiem mogą być tereny między Gorzowem Wielkopolskim, Poznaniem, a Szczecinem, gdzie burze mogą występować nawet do 4:00.