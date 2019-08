Pogoda na dziś - środa 28 sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na środę ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Jedynie na Podlasiu nie obowiązują żadne alerty meteorologiczne.

Temperatura. Temperatura ok. 30 stopni w aż 14 województwach

W środę najniższa maksymalna temperatura w skali całego kraju zapowiadana jest w województwie Podlaskim, gdzie będzie około 27-28 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Olsztynie. W pozostałych regionach będzie ponad 30 stopni. Najwyższa temperatura, 32 stopnie, prognozowana jest w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim i mazowieckim. 31 stopni przewidywanych jest w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach i Lublinie. Na Pomorzu i Podkarpaciu równie ciepło, bo aż 30 stopni.

Pogoda na dziś - środa 28 sierpnia.

Opady. Po południu w większości kraju prognozowane są burze

W dzień zachmurzenie małe, dopiero po południu, wraz z przechodzącym frontem burzowym, należy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. W trakcie burz należy spodziewać się opadów deszczu od 25 do 30 mm. Podczas nawałnic zapowiadany jest też wiatr do nawet 80 km/h. Nad ranem w dolinach górskich mgła będzie ograniczać widoczność do 300 metrów.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Ostrzeżenia w 15 województwach

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województw lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń przed upałem. Dodatkowo zapowiadane są burze z intensywnym deszczem oraz gradem. Alert ten obowiązuje na Mazowszu, Pomorzu oraz wszystkich zachodnich i południowych województw. Jedynie dla Podlasia synoptycy nie wydali żadnych ostrzeżeń.

