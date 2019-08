IMGW wydało ostrzeżenia dla prawie całej Polski. Upalna pogoda przez najbliższe dni

Pogoda w najbliższych dniach może dać nam się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z wysoką temperaturą.

REKLAMA

Ostrzeżenia IMGW II stopnia związane z upałami obowiązują do czwartku do godz. 18 w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, a także w zachodniej części woj. podkarpackiego.

Ostrzeżenia I stopnia wprowadzono dla pozostałej części woj. podkarpackiego, niemal całego woj. mazowieckiego i zachodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem obowiązują do godz. 23 w poniedziałek na południu i zachodzie woj. dolnośląskiego.

Pogoda we wtorek

We wtorek w niektórych rejonach kraju można spodziewać się temperatury dochodzącej nawet do 32 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Podlasiu - ok. 27 stopni Celsjusza.

Pogoda we wtorek Ventusky.com

Według synoptyków portalu Ventusky.com burze mogą wystąpić późnym popołudniem na Podkarpaciu i w Małopolsce. Przelotne burze mogą wystąpić również na zachodzie Polski.