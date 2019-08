Beata Sabała-Zielińska apeluje do polityków o podwyżki dla TOPR i GOPR: Miejcie honor! To bohaterowie

O niskich zarobkach ratowników TOPR i GOPR pisaliśmy już w lutym tego roku. Zawodowy ratownik TOPR Grzegorz Bargiel opowiadał wtedy w rozmowie z Gazeta.pl m.in. o specyfice swojej pracy oraz problemach, z jakimi mierzą się te organizacje.

Ratownik zawodowy TOPR zarabia 2,5 tys. zł netto. "Zadziwia mnie, że nikt nie widzi problemu"

Wieloetapowe szkolenie, trudne egzaminy, praca w specyficznych warunkach, tak naprawdę ciągła gotowość do odpowiedzenia na wezwanie, żadnych przywilejów emerytalnych - z tym musi się liczyć każdy, kto chce zostać ratownikiem TOPR lub GOPR. Pensja podstawowa zawodowego ratownika to 2,5 tys. złotych netto. - Zważywszy na zakres wymaganych kompetencji (np. bycia kierownikiem dyżuru czy zarządzania zespołem ratowników) i olbrzymią odpowiedzialność to śmieszne pieniądze - komentował Grzegorz Bargiel.

- Zadziwia mnie, że nikt nie widzi problemu. Już dzisiaj średnia wieku ratowników zawodowych w TOPR wynosi około 45 lat. Za 20-25 lat turystów z gór będą znosić 65-letni staruszkowie. Przecież to czysty absurd. Ale może wtedy i władze, i media się tym zainteresują, bo na razie udają, że wszystko jest w porządku - mówił w rozmowie z Łukaszem Rogojszem ratownik TOPR.

Burza na Giewoncie sprawiła, że kwestia zarobków ratowników górskich wraca

Temat wraca przy okazji ostatniej tragedii w Tatrach - burza, która przyszła w ostatni czwartek, spowodowała śmierć czterech osób. Rannych zostało 157 turystów. TOPR przeprowadził najbardziej wymagającą akcję w historii.

Jedną z osób, które apelują ws. większych pieniędzy na pensje dla ratowników, jest Beata Sabała-Zielińska, wieloletnia korespondentka Radia ZET z Zakopanego, a także autorka wielu książek o podobnej tematyce, m.in. "Jak wysoko sięga miłość? Życie po Broad Peak. Rozmowa z Ewą Berbeką" czy "TOPR. Żeby inni mogli przeżyć".

Beata Sabała-Zielińska: Ratownicy górscy to najlepsi z najlepszych

"Mówimy o 37 ratownikach zawodowych TOPR i 150 ratownikach GOPR - w sumie to grupa 200 osób. Ludzi, którzy ratują świat! Ratownicy górscy to najlepsi z najlepszych" - zwraca uwagę dziennikarka.

Kto z nas miałby odwagę wyjść w góry, gdy walą w nie pioruny, trzęsąc nimi w posadach? Kto z nas chciałby ruszać na pomoc innym, w śnieżycę, w zawieruchę, w noc głuchą i ciemną? Kto z nas czołgałby się w ciasnych szczelinach pół kilometra pod ziemią? Kto z nas wyrwałby się z objęć żony i dzieci wiedząc, że być może już nigdy do nich nie wróci?

- pyta i podkreśla, że w historii TOPR ośmiu ratowników nie wróciło z akcji. Przytacza również przysięgę, którą składa każdy ratownik górski. Wyraźnie jest w niej zaznaczone, że stawi się "póki zdrów, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody".

Dziennikarka apeluje do polityków: Miejcie honor!

"Jeden z ratowanych powiedział o nich: 'To komandosi gór'. Doskonałe określenie. Ratownicy TOPR to najwszechstronniej wyszkolona grupa ratowników górskich na świecie. Są ewenementem na skalę światową. Dla naszych rządzących tymczasem są… namolnym petentem!" - alarmuje Beata Sabała-Zielińska. - "O godne wynagrodzenie walczą poza kamerami, w zaciszu ministerialnych gabinetów, gdzie odbijają się od ścian, słysząc: 'dajcie spokój, i tak dobrze zarabiacie!" - dodaje. Podkreśla, że politycy wiedzą, że ratownicy TOPR i GOPR nie będą protestować, bo i tak "zrobią, co do nich należy".

Dziennikarka zaznacza, że "ratownicy rzadko się skarżą, ale przyznają, że walką o godne wynagrodzenie są już zmęczeni i… stracili nadzieję". "Dacie wiarę?! Ludzie, którzy niosą nadzieję, którzy są nadzieją dla potrzebujących pomocy, przestali wierzyć w sprawiedliwość i przyzwoitość. To przykre, smutne i zawstydzające" - twierdzi.

Na końcu apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i innych polityków. "(...) miejcie honor! Zapłaćcie ratownikom górskim tyle, ile są warci. To elita naszego kraju - ludzie, na których zawsze możemy liczyć" - prosi.

Na apel Beaty Sabały-Zielińskiej na Facebooku zareagowało ponad 1,2 tys. osób. Został od udostępniony 870 razy.