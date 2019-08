ZNP przeprowadzi sondaż wśród nauczycieli ws. strajku

krystian71 pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Przez dwa miesiące tlukliście czerscy informację że jakaś biznesowa bogata gnida chce zaskarżyć państwo polskie o to że jego dzieciom zafundowali stres w postaci egzaminów albo raczej konkursu świadectw do szkół średnich to ja się teraz proszę o informację na temat tego pozwu gdzie został złożony i jakie są jego konsekwencje

Bo konkurs świadectw a wcześniej egzaminy były zawsze i wszędzie miejsca dla dzieci zostały zabezpieczone i zapewne również dzieci tego nieudacznika ilorazie inteligencji też do tych szkół się dostały.