Lędziny: Sześciolatka odpaliła samochód. Potrąciła swojego dziadka i starszą siostrę

Niewiele brakowało, by w miejscowości Lędziny w województwie śląskim doszło do tragedii. Sześcioletnia dziewczynka wsiadła tam za kierownicę samochodu, odpaliła go i potrąciła dwie osoby - swojego dziadka oraz siostrę. 85-latek i 9-latka trafili do szpitala.

Fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta (zdjęcie ilustracyjne)