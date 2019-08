RPO zajmie się sprawą ksenofobicznego ogłoszenia o pracę. Gdyńska smażalnia nie chciała "żadnych Ukraińców"

lajosz3 17 minut temu Oceniono 4 razy 4

Niech mnie ktoś oświeci.



Co złego jest w tym komunikacie ?, czyli "Uwaga. Zero Ukraińców czy innych podobnych"

Nie chcę zatrudniać określonej grupy osób, to jasno o tym piszę.

Czy istnieje jakieś prawo NAKAZUJĄCE przedsiębiorcy zatrudnianie obcokrajowców ?



Moim zdaniem, właściciel firmy W OGÓLE nie powinien się w jakikolwiek sposób tłumaczyć.



Gdybym ja jako Polak, zobaczył taki napis gdzieś np. w Anglii, że "Uwaga. Zero Polaków czy innych podobnych" , to w ogóle nie poczułbym się obrażony czy poniżony.

Właściciel firmy nie chce Polaków, OK ..... jego wybór i nie wnikam dlaczego nie chce.

Nie chce i już.