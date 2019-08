Abp Jędraszewski dziękuje Kaczyńskiemu za wsparcie. "Wiem, że wielu księży się za mnie modli"

Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił tygodnikowi "Sieci" obszernego wywiadu pt. "Pasterze Kościoła nie mogą milczeć, gdy prawda jest negowana". Jest w nim pytany m.in. o swoje słowa o "tęczowej zarazie", które wypowiedział podczas mszy w Kościele Mariackim z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

REKLAMA

Jędraszewski: Wiem, że wielu księży w parafiach modli się za mnie

Jędraszewski nie wycofuje się ze swojej wcześniejszej wypowiedzi o środowiskach LGBT. - Słowo 'zaraza' niezwykle trafnie określa problem kulturowy, z którym przychodzi nam się dzisiaj zmagać - mówi. Jak dodaje, jest wdzięczny prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu za okazane mu wsparcie (Kaczyński podczas pikniku partyjnego na Podkarpaciu powiedział, że jest "osobiście wdzięczny ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu za to, że w słowach zdecydowanych, jednoznacznych ujął wielki problem").

Jestem wdzięczny za te słowa nie tylko dlatego, że chodzi tu o moją osobę, lecz przede wszystkim dlatego, że pan prezes dostrzegł w tym, co powiedziałem, wielkie i nieustanne zmagania Kościoła katolickiego w Polsce o obiektywne dobro instytucji małżeństwa i rodziny

- podkreślił, dodając, że widzi "płaszczyznę dobrej współpracy między Kościołem a państwem".

Metropolita krakowski w wywiadzie wielokrotnie porównuje też "ideologię LGBT" do komunizmu. Przywołuje również historie o Polakach cierpiących w sowieckich łagrach i odwołuje się do "Roku 1984" Orwella, cytuje również Nietzschego. Zapytany o dominikanina o. Pawła Gużyńskiego, który skrytykował jego wypowiedź i nawoływał do odwołania go ze stanowiska, Jędraszewski stwierdza: - To pokazuje, że także pośród duchownych może dochodzić do pewnego kryzysu tożsamości.

Jędraszewski podkreślił, że takie przejawy "niesubordynacji" są w Kościele w mniejszości.

(...)Docierają do mnie niezwykle liczne wyrazy solidarności, wiem, że wielu księży w parafiach modli się za mnie

Osoby takie jak o. Gużyński są celowo stawiane na piedestale przez media

- powiedział Jędraszewski.