Szczecin. Awantura przed kościołem. Radny PiS blokował antypedofilską akcję "Baby Shoes Remember"

Akcja "Baby Shoes Remember" (pol. Dziecięce Buciki Pamiętają - red.) to inicjatywa o międzynarodowym zasięgu. Polska wzięła w niej udział po raz drugi. Wieszając dziecięce buciki na bramach kościołów, jej uczestnicy upamiętniają ofiary pedofilii, które były wykorzystywane przez duchownych. Akcja ta powstała w 2011 roku.

"Baby Shoes Remember". Szczeciński radny z PiS stanął na czele "obrońców Kościoła"

W wielu miastach w Polsce uczestnikom akcji "Baby Shoes Remember" udało się zawiesić dziecięce buciki na bramach kościołów. Inaczej było w Szczecinie, gdzie radny Prawa i Sprawiedliwości i kandydat do Sejmu Dariusz Matecki oraz ksiądz Tomasz Kancelarczyk zorganizowali kontrmanifestację.

- To jest akcja wymierzona w Kościół katolicki, tylko i wyłączne robiona po to, żeby uderzyć w księży Kościoła, którzy są w tej chwili ostoją polskości, ostoją polskich wartości. Jeśli chcą robić tego typu manifestacje, to niech robią także pod siedzibami adwokatury, pod siedzibami Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ również w tych zawodach przydarzają się pedofile, równie często, co w Kościele katolickim - mówił Matecki w rozmowie z tvn24.pl, nazywając uczestników akcji wspierającej ofiary pedofilii "nowym odłamem bolszewizmu".

Ks. Tomasz Kancelarczyk przyniósł ze sobą kosz, do którego można było wkładać dziecięce buciki. Z transparentu, który trzymał w rękach, wynikało, że zbiera buciki "dla dzieci uratowanych od aborcji".

Osoby biorące udział w akcji "Baby Shoes Remember" w Szczecinie próbowały zawiesić buciki na bramie sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, jednak ze względu na opór uczestników kontrmanifestacji się to nie udało. Kiedy przemieścili się przed bazylikę Jana Chrzciciela, kontrmanifestanci udali się za nimi. Finalnie organizatorzy akcji "Baby Shoes Remember" zrezygnowali z wieszania bucików na bramie kościoła, aby uniknąć fizycznych starć z "obrońcami Kościoła".