Szlak na Giewont zamknięty do odwołania. Turyści wchodzą mimo zakazu. "Chcemy zobaczyć krzyż"

zaskuba 2 godziny temu Oceniono 21 razy 15

Rozumiem, że ktoś chce wejść na Giewont - symbol Tatr, legenda i symbol widokowy Zakopanego. Nie rozumiem, że chcą wchodzić w momencie zamknięcia szlaku ko kataklizmie, o którym głośno. Powinni zabulić mandat od ręki a za ewentualną pomoc jak spadną z naruszonego szlaku powinni zapłacić w całości i z nawiązką. A całkiem głupie jest to, że chcą zobaczyć jakiś durny krzyż. Ten akurat widać z Krupówek więc można go pooglądać z daleka a inne krzyże takie same badziewia i pełno ich wszędzie to po co się pchać na Giewont?