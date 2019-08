Skarb Potockich wrócił do Polski z Peru i Włoch. 20 obrazów trafi na wystawę w Łańcucie

Tydzień temu informowaliśmy o odnalezieniu 20 obrazów, które były częścią kolekcji rodziny Potockich, a które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione z Polski. Obiekty te znajdowały się w zamku w Łańcucie, jednak gdy w 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na polskie ziemie, Alfred III Potocki, ostatni ordynat łańcucki, wywiózł obrazy z kraju. Niemcy wydali Potockiemu specjalne pozwolenie, dzięki czemu z Łańcuta udało się wywieźć około 700 skrzyń wypełnionych zabytkami.

REKLAMA

Skarb Potockich wrócił do Polski z Peru i Włoch. Obrazy przechodzą renowację, aby zdobić zamek w Łańcucie

Zabytki wywiezione z Polski przez Potockiego trafiły najpierw do Wiednia, a później do kolekcjonerów w wielu innych krajach. Część z nich została przetransportowana do Limy, stolicy Peru, gdzie opiekował się nimi bratanek ordynata - Stanisław Potocki. Na ślad obrazów, które zostały wywiezione z Polski wpadli Maciej Radziwiłł oraz Michał Sobański, prezes Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego. Niektóre z nich znajdowały się w Limie, inne w Mediolanie. Dzięki staraniom Radziwiłła i Sobańskiego obiekty te zostały przewiezione do Polski. Dwie fundacje - Fundacja Trzy Trąby oraz Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego - zapłaciły za tę kolekcję ponad 180 tys. zł.

Wśród odzyskanych obrazów znajdują się m.in. namalowane na drewnie portrety Marii Kazimiery oraz Jana III Sobieskiego, które za ich życia zdobiły pałac w Wilanowie. Odnalazł się także obraz "Święta rodzina ze św. Janem Chrzcicielem" namalowany w połowie XVII, jeden z niewielu istniejących portretów Jana Potockiego oraz szesnastowieczne portrety Stefana Batorego i Henryka Walezego namalowane na blasze.

Obrazy przywiezione z Peru trafią na wystawę już w listopadzie

Po 75 latach od wywiezienia z Polski, obrazy należące do rodziny Potockich wrócą do Łańcuta i już w listopadzie tego roku zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie z okazji 75. rocznicy powstania muzeum w zamku w Łańcucie. Większość z nich przechodzi aktualnie renowację, jednak trzy z 20 odzyskanych obrazów prezentowane są w Muzeum w Nieborowie w ramach czasowej wystawy "Sobiescy i Radziwiłłowie. Strażnicy Wizerunku Maryjnego". Wystawa trwa do 15 września.