Pogoda na dziś - wtorek 27 sierpnia. Ostrzeżenia przed upałami i burzami w 12 województwach

We wtorek termometry w większości kraju pokażą od 31 do 32 stopni. Na wschodzie Polski przewidywane jest dodatkowo bezchmurne niebo - temperatura odczuwalna może być więc wyższa, niż zapowiadają to meteorolodzy.

Temperatura. Upalny dzień na zachodzie i w centrum kraju

Najwyższa temperatura zapowiadana jest dziś w województwach lubuskim, dolnośląskim i opolskim, gdzie będzie aż 32 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach i Krakowie. Najniższa temperatura, 28 stopni, prognozowana jest dla Pomorza i Podlasia. W pozostałych regionach 29 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 27 sierpnia. gazeta.pl

Opady. Ostrzeżenie przed burzami na południu kraju

Dziś bezchmurne niebo zapowiadane jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. W pozostałych regionach możliwe są większe zachmurzenia. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim należy spodziewać się także intensywnych burz z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie podczas nawałnic porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 km/h. Wieczorem deszcz i burza możliwe także w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW wydało alerty w sprawie upałów i burz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w sumie dla 12 województw. Alert pierwszego stopnia przed upałem obowiązuje w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim, gdzie temperatura odczuwalna przekroczy 30 stopni. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami wydane zostały także dla województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dodatkowo dla wszystkich południowych regionów wydane zostało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. W tej części kraju spadnie od 15 do 40 mm deszczu. W trakcie burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

