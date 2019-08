Ostrzeżenie IMGW: gwałtowne burze na południu Polski. Upalna pogoda jeszcze przez kilka dni

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed burzami z gradem wydano dla 33 powiatów - obowiązują one na południu województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Ostrzeżenia II stopnia wydano łącznie dla 19 powiatów przy południowej granicy Polski w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim. Dla miejsc, w których warunki meteorologiczne będą najgorsze, prognozuje się odpady deszczu osiągające od 25 mm do 40 mm oraz towarzyszące burzy porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda. Oprócz burz także upały. Wydano ostrzeżenia dla 12 województw

IMGW wydało także liczne ostrzeżenia przed upałami. Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl wynika, że temperatura przekroczy 30 stopni w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W wielu miejscach temperatura maksymalna w ciągu dnia może osiągnąć nawet 33 stopnie.