Wojciech Cejrowski nie wierzy w pożary Amazonii. "Lasy amazońskie są niepalne"

Lasy w Amazonii borykają się z rekordową liczbą pożarów, tylko w tym tygodniu brazylijska agencja kosmiczna (AEB) naliczyła ich 10 tys. W ogień trawiący od kilkunastu dni Amazonię powątpiewa jednak Wojciech Cejrowski. "(...) w sprawie pożarów w Amazonii nie wiem co powiedzieć. Musiałbym pojechać na miejsce, zobaczyć i dopiero wtedy ocenić i... uwierzyć" - stwierdza na Facebooku podróżnik.

Wojciech Cejrowski: Amazonia jest niepalna

Dalej przekonuje, że "lasy amazońskie są NIE-palne". "Aby sobie wypalić małe pole trzeba się BARDZO napracować. Najpierw trzeba zwalić wszystkie duże drzewa, potem wykarczować resztę i palić kawałkami. Amazońskie ogniska gasną same z siebie, trzeba je stale wachlować, rozdmuchiwać" - przekonuje Cejrowski. Jak twierdzi, "Ogień w Amazonii rodzi się niechętnie za to bardzo chętnie gaśnie".

Podróżnik powołuje się w ocenie pożarów na własne doświadczenie. "Jak w tej sytuacji oceniać pożary lasów amazońskich? Nie wiem. Widziałem zdjęcia i filmy, ale... widziałem też na WŁASNE oczy, na żywo, że Amazonia jest niepalna. Jej niepalność znam z OSOBISTEGO doświadczenia liczącego trzydzieści lat" - pisze.

W dalszej części swojego wpisu podkreśla, że nie chce mu się wierzyć w pożary Amazonii, ale "głupio" mu o tym pisać, gdy widzi filmy pokazujące żywioł. "A może ktoś podpalił ropę? Nie wiem. Szukam odpowiedzi i mi się rachunki nie zgadzają. Ot co. Sam z siebie amazoński las palić się nie chce. Gdyby mi ktoś postawił zadanie podpalenia dużej połaci lasu w Amazonii, to bym go poprosił o napalm, lub dynamit do wysadzenia ropociągu" - czytamy we wpisie Cejrowskiego. Jego opublikowany w sobotę post zyskał ponad 8 tys. reakcji, tysiąc komentarzy i został ponad 4 tys. razy udostępniony na Facebooku.

Pożary puszczy amazońskiej

Amazonia płonie od kilkunastu dni i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała w najbliższej przyszłości ulec poprawie. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro jest szeroko krytykowany za niewystarczające działania, podejmowane przez jego rząd.

On sam przekonuje, że Brazylia jest wzorem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. - Brazylia posiada nowoczesne prawo ochrony środowiska oraz Kodeks Leśny, który powinien służyć za wzór dla innych państw na świecie - powiedział brazylijski prezydent w wystąpieniu na Facebooku.

Pożary puszczy amazońskiej są udokumentowane na zdjęciach i w licznych materiałach telewizyjnych. Widać je także na zdjęciach satelitarnych, które publikuje NASA.

Tegoroczne pożary w Amazonii mają niespotykaną skalę

Pożary w Amazonii, co wydaje się istotne w kontekście wpisu Cejrowskiego, zdarzają się w podobnej porze co roku, ale teraz skala zjawiska jest niespotykana. Brazylijska agencja kosmiczna podała, że od stycznia ich liczba w kraju zwiększyła się o 84 proc. rok do roku, do blisko 80 tys., ponad połowa ma miejsce w Amazonii. Pożary wybuchają z przyczyn naturalnych, jak na przykład uderzenia pioruna, które mogą być wzmagane przez zmianę klimatu - tak prawdopodobnie stało się niedawno na Syberii w Rosji i innych obszarach dalekiej Północy, które także doświadczyły niespotykanych pożarów.