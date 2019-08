Radio Maryja o "lewakach", którzy "chcą zdjąć krzyż z Giewontu". Duchowny ostrzega przed góralami

Radio Maryja przywołuje jako dowód na niecne zamiary środowisk lewicowych artykuł z "Faktu" opatrzony tytułem "Zabójczy krzyż na Giewoncie" oraz wpis Jana Hartmana na Twitterze. Publicysta napisał: "Krzyż nadal zabija! Usunąć z Giewontu".

Duchowny w obronie krzyża na Giewoncie

Radio zasięgnęło opinii ks. prof. Pawła Bortkiewicza, etyka i teologa. - To jest kolejny przykład tego, w jakim stopniu my jako społeczeństwo, jako pewne elity życia społecznego i politycznego odchodzimy od realiów, a przechodzimy na stronę ideologizacji - stwierdził ks. Bortkiewicz. Jak dodał, pojawiły się też "głosy przestrogi, które mówią o tym, że wszelka walka z krzyżem napotka w sposób oczywisty na zdecydowany opór społeczeństwa". - Jeżeli ktoś chce się przekonać, jaka będzie siła tego oporu, zwłaszcza ze strony górali, to niech próbuje podnieść rękę na krzyż. Oby jednak takie sytuacji nie było - stwierdza duchowny.

Tatry. Tragiczna w skutkach burza

W czwartek nad Tatrami przeszła gwałtowna burza. Zginęło pięć osób - cztery w Polsce i jedna po słowackiej stronie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie. Szlak na Giewont został zamknięty do odwołania. Po tragicznej w skutkach nawałnicy pojawiły się pytania o stalowy krzyż usytuowany na szczycie, który jako najwyższy punkt w okolicy może "ściągać" pioruny.

Podczas jednej z konferencji do wątpliwości odniósł się Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. - Oczywiście, 15-metrowy, stalowy krzyż nie podnosi bezpieczeństwa, tylko podnosi ryzyko. To rodzaj wystawionego punktu, szczególnie narażonego. Ale rażenia piorunem były też w okolicy, nie tylko w krzyż. Usuwanie takiego symbolu jak krzyż na Giewoncie dla wielu byłoby nie do przyjęcia - stwierdził.