IMGW: na południu Polski mogą wystąpić burze z gradem. Wydano ostrzeżenia [POGODA]

Wysokie temperatury sprzyjają tworzeniu się burz. Już w niedzielę doświadczą ich mieszkańcy południa Polski. Towarzyszyć im będzie najprawdopodobniej grad.

REKLAMA

IMGW wydaje ostrzeżenia przez burzami z gradem

W związku z możliwością wystąpienia burz z gradem IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia dla mieszkańców:

- powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jeleniej Góry, złotoryjskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzycha, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego i strzelińskiego w województwie dolnośląskim,

- powiatów nyskiego, prudnickiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego w województwie opolskim,

- powiatów raciborskiego, rybnickiego, Rybnika, wodzisławskiego, Żor, Jastrzębia-Zdroju, pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Białej i żywieckiego w województwie śląskim,

- powiatów suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza i gorlickiego w województwie małopolskim,

- powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, Krosna, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim.

W województwach dolnośląskim ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują od godziny 11.00 do 22.00, w śląskim i małopolskim - od 12.00 do 22.00, a w podkarpackim od 12.00 do 21.00.

Burzom "mogą towarzyszyć opady dochodzące do 20-35 mm, a także porywy wiatru 60-70 km/h, nie można wykluczyć porywów do 80 km/h" - czytamy na Twitterze Instytutu.

Ostrożność powinni zachować zwłaszcza turyści decydujący się na górskie wędrówki.

W pozostałych częściach kraju będzie gorąco i słoneczne - podaje TVN Meteo. Termometry wskażą od 26 stopni Celsjusza na Podlasiu do 31 na zachodzie kraju.

Pogoda na początku tygodnia będzie kapryśna. Będą ostrzeżenia IMGW

Zarówno w poniedziałek i wtorek również możemy spodziewać komunikatów ostrzegawczych wydanych przez IMGW.

Z prognoz Instytutu wynika, że w poniedziałek i we wtorek dla większości kraju zostanie wydane ostrzeżenia 2. stopnia z powodu upałów. Dotyczyć ma to województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Do tych komunikatów we wtorek dojdą ponowne ostrzeżenia przed burzami z gradem. Dodatkowo będą nimi objęte województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i lubelskie.