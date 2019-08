Pogrzeb Dawida Kosteckiego. Pięściarz spoczął na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie

takinikt godzinę temu Oceniono 17 razy 13

Do wszystkich hejterów mam dwie sprawy:

1. Ta śmierć jest bardzo, BARDZO na rękę władzy. Kostecki miał wiedzę o burdelu, chronionym przez CBA, w którym politycy PiS z Kuchcińskim na czele dymali nieletnie - jeszcze się wszystko wyda i cały internet będzie widział marszałka w akcji - to jest nieuniknione.

2. Zimny Lechu jest winny śmierci pozostałych 95-ciu osób z tupolewa, a pochowali go na WAWELU!!!!!

I na koniec: pie...ie się wszyscy pisowskie mendy.