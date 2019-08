Weszli na Giewont w noc po tragicznej burzy. Podpisali się na krzyżu

Szlak na Giewont jest zamknięty do odwołania. Po czwartkowej burzy, która nawiedziła Tatry, wymaga on gruntownej naprawy. Nie powstrzymało to jednak dwóch mężczyzn, którzy w nocy z czwartku na piątek weszli na szczyt, żeby... podpisać się na krzyżu.

Adam Golec / Agencja Gazeta / Twitter