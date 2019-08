Tragiczny wypadek w Miłkowie. Cztery osoby nie żyją. Samochód uderzył w betonowy przepust

Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 9 po godzinie 22.00. Jak przekazała IAR asp. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim poruszający się samochodem osobowym drogą krajową K9 z Ostrowca Świętokrzyskiego do Opatowa z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, uderzył w znaki drogowe, po czym wjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust.

Wypadek w Miłkowie. Cztery osoby nie żyją

"Echo Dnia" informuje, że kiedy na miejsce dotarły zaalarmowane o sytuacji zastępy strażackie, poszkodowani nadal byli w samochodzie. Aby się do nich dostać, trzeba było użyć sprzętu hydraulicznego. Zgodnie z relacją świętokrzyskiego radia Rekord, na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej i pięć zespołów ratownictwa medycznego. Wcześniej pomogli świadkowie - ugasili auto, które miało zapłonąć po uderzeniu.

Samochodem jechało pięć osób. W wyniku zdarzenia trzy z nich zginęły na miejscu, czwarta zmarła w szpitalu. Ostatnia została przetransportowana w ciężkim stanie do szpitala.