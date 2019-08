Wybory parlamentarne 2019. Działacz KOD-u zmienił zdanie. Radomir Szumełda zawalczy o miejsce w Sejmie

srul_szmul_bajtelman_hajfa 11 minut temu 0

.

To tak jak w Ameryce - do dobrego tonu należy mieć żyda na liście.

Wtedy i lokalny rabin poprze i diaspora.

.

A już ideałem jest mieć na liście żyda pedała, w Polsce oczywiście.

Tak jak tu powyżej.

Wtedy zgarnia się starozakonnych i głosy zboczeńców seksualnych, z automatu.

Tak jak to było dawniej u Palikota. Ania Grodzka plus Biedroniowa ciota dały mu wjazd do Sejmu RP.

Gdańskie platfusy doskonale wiedzą co robią - szkoła rudego i TW Bolka.

.

He, he.

.