Przewodnik tatrzański: W trakcie burzy na Giewoncie jest tak niebezpiecznie, jak na wojnie. Ludzie ignorują ryzyko

AreQ 9 minut temu Oceniono 5 razy 1

Dlaczego Ci lidzie szli jak lemmingi? Bo kupili bilety na Kasprowy za 80dych a nawet za stówę jak kto chciał jeszcze zjechac na dół...Wyszla cebula z cebulaków.A co tam burza, a co tam podwójna ciągła,a co tam zakaz wjazdu, a co tam-patrzcie jak lądują debeściaki....?