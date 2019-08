Burza w Tatrach. Blisko sto osób niosło pomoc w szpitalu Zakopanem. Rodzice zmarłych dzieci objęci opieką psychologa

tempa-dzida2 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

MIEJSCE KRZYŻY JEST W KOŚCIELE !!!!!!

Ten co zsyła pioruny pewnie też tak uważa.

Swoją drogą, mając świadomość gwałtownej zmienności warunków pogodowych

NIE MOŻNA DOPUSZCZAĆ DO TAKIEGO ZAGĘSZCZENIA TURYSTÓW W MIEJSCU POTENCJALNIE BARDZO NIEBEZPIECZNYM !!!!

No ale dutki trza zbirać ...