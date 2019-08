Akcja ratownicza w Jaskini Wielkiej Śnieżnej zakończona. Ciała grotołazów będą wydobyte "w ciągu dni, tygodni"

Naczelnik TOPR poinformował, że trwająca od soboty akcja ratownicza w Jaskini Wielkiej Śnieżnej została zakończona. - W tej chwili przechodzimy do akcji, która ma na celu dotarcie do ciał i ich wydobycie - powiedział, dodając, że odbędzie się to w "najbliższych dniach, tygodniach".

Źródło: TOPR Otwórz galerię (3)