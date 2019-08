RMF ma wyniki badań psychiatrycznych Marka Falenty. Nie dają podstaw do zmiany odbywania kary

Marek Falenta został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia za udział w tzw. aferze taśmowej, czyli za nagrywanie polityków PO i PSL. Normalnie odsiaduje wyrok w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu, jednak na jakiś czas przeniesiono go do AŚ w Warszawie-Białołęce, właśnie na badania psychiatryczne. W zakładzie Warszawa-Białołęka niedawno zmarł pięściarz Dawid Kostecki, który według prokuratury miał popełnić samobójstwo, w co nie wierzy rodzina Kosteckiego.

REKLAMA

Według pełnomocnika Falenty Marka Małeckiego przeniesienie jego klienta było "nagłe i niespodziewane", a on sam nie miał z nim kontaktu. Służba Więzienna odpierała te zarzuty, twierdząc, że nic takiego nie miało miejsca. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zlecił za to wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko Małeckiemu.

Falencie badania psychiatryczne zlecił dyrektor zakładu karnego na Służewcu.

Wyniki badań psychiatrycznych Marka Falenty nie dają podstaw do tego, by zmienić mu sposób odbywania kary albo żeby miał ją odsiadywać w szczególnych warunkach

- dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM.

Marek Falenta po dwóch miesiącach unikania stawienia się w więzieniu został w tym roku zatrzymany w Hiszpanii. Podczas akcji policji Falenta wszedł na balustradę w budynku, w którym mieszkał, i groził, że wyskoczy z balkonu na 9. piętrze.