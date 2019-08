Prognoza pogody na tydzień [26 sierpnia - 1 września]. Czeka nas słoneczny i upalny tydzień

Według wstępnych prognoz nadchodzący tydzień będzie należał do upalnych. W najbliższych dniach należy spodziewać się temperatur dochodzących do nawet 32 stopni.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Upalny początek tygodnia, burze mogą pojawiać się na południu

Pierwszego dnia nowego tygodnia najniższa temperatura przewidywana jest na Podlasiu, gdzie będzie 26 stopni. Najcieplejszy dzień prognozowany jest natomiast dla południowej i zachodniej Polski, gdzie termometry pokażą od 30 do nawet 32 stopni. W pozostałych regionach 28-29 stopni. W poniedziałek przez większą część dnia na północy, centrum i wschodzie kraju zapowiadane jest niemal bezchmurne niebo. Dopiero w drugiej części dnia mogą pojawiać się burze w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. W tych dwóch ostatnich regionach prognozowany jest również grad. We wtorek nawałnice spodziewane są ponownie w regionach Zakopanego i Przemyśla. Przelotne opady deszczu pojawią się z kolei w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. W pozostałych województwach nie będzie padać. Mimo przelotnego deszczu i lokalnych burz prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Upalny wtorek czeka mieszkańców niemal całej Polski. Poniżej 30 stopni (od 27 do 29 stopni) pokażą termometry w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W centrum, na zachodzie i południu temperatura już od 30 do 32 stopni.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. W środę nawet 33 stopnie, w piątek deszczowy front na zachodzie

Jeszcze wyższe temperatury prognozowane są na środę. 33 stopnie pokażą termometry w województwie kujawsko-pomorskim. Równie ciepło, 32 stopnie przewidywane są w województwach mazowieckim, łódzkim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim. W pozostałych regionach od 30 do 31 stopni. Z tego powodu IMGW może wydać ostrzeżenia przed upałami dla całego kraju. Tego dnia burze prognozowane są w Koszalinie, Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu. W pozostałych miejscach dużo słońca.

W czwartek w całym kraju zapowiadane jest zachmurzenie małe i brak jakichkolwiek opadów. Temperatura tego dnia od 28 stopni na Podlasiu do 32 stopni w województwach lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Bardziej gwałtowna pogoda zapowiadana jest w piątek dla zachodniej Polski. W województwach pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim prognozowane są intensywne opady deszczu oraz lokalne burze. W pozostałych regionach ponownie dużo słońca. W piątek prognozowana jest bardziej zróżnicowana temperatura. W Łodzi, Białymstoku i Kielcach będzie około 23 stopni, a na zachodzie i południu maksymalnie 30 stopni.

Pogoda na weekend. W sobotę więcej deszczu, później znów dużo słońca

Deszczowy front, który pojawi się w piątek na zachodzie Polski, przesunie się w sobotę także nad południowe i centralne regiony. Duże zachmurzenie i deszcz prognozowane są w województwach opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. W sobotę nadal ma być ciepło - od 26-25 stopni na Mazurach i Podlasiu do 30 stopni na Mazowszu. W niedzielę znowu pogodnie - niewielkie zachmurzenie dopiero w drugiej części dnia, a tak w całej Polsce będzie bardzo dużo rozpogodzeń. Koniec tygodnia i pierwszy dzień września przyniesie nam temperaturę od 24 stopni na pomorzu do 28 stopni w centrum i na południu kraju.

