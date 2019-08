Tatry. Wojewoda małopolski: Dziewięć osób zaginionych po tragicznej w skutkach burzy

W piątek ratownicy kontynuują działania w Tatrach. Krzysztof Długopolski z TOPR-u powiedział, że akcja jest uzależniona od pogody, gdyż na popołudnie zapowiadane są burze.Jeżeli na to pogoda pozwoli, musimy przekroczyć północną stronę Giewontu.

Tatry. Dziewięć osób zaginęło po nawałnicy

- Nie jest wykluczone, że mógł ktoś przy tym uderzeniu spaść. Będziemy to sprawdzać. W tej chwili nie możemy użyć śmigłowca, ale jak tylko się to zmieni to od razu działamy i musimy przepatrzeć północną ścianę Giewontu, bo, tak jak mówię, po tym uderzeniu pioruna, ludzie się rozlecieli we wszystkich kierunkach - wyjaśnił. Szlak turystyczny z Wyżniej Kondrackiej Przełęczy na Giewont jest nieczynny do odwołania.

W wywiadzie dla Radia Kraków wojewoda poinformował, że na oddziały szpitalne trafiło 56 osób z czego 22 osoby zostały już wypisane. Piotr Ćwik podkreślił, że właściciele pensjonatów i hoteli zgłosili, że 16 osób nie wróciło na miejsce zakwaterowania, udało się zlokalizować 7 osób, 9 osób jest poszukiwanych.

Naczelnik TOPR Jan Krzysztof podał jednak na konferencji prasowej, że trwa ustalanie czy osoby, z którymi rodziny straciło kontakt, rzeczywiście udały się w góry. - Wiemy, że rodzinom brakuje kontaktu z niektórymi osobami, ale czy one poszły w góry czy nie - takiej informacji nie mamy. Będziemy starać się spenetrować północną część Giewontu, ale też inne szlaki, szczególnie w Tatrach zachodnich, ponieważ ta burza przetoczyła się przez Tatry zachodnie i w wielu miejscach mógł być ktoś, kto potrzebuje pomocy lub zginął -powiedział.