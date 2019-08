Niedziele handlowe - sierpień 2019. Czy sklepy są dziś czynne?

jezierskiadam godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Co może rząd, Sejm, Senat i Naczelnik Państwa, żeby wspomóc finansowo arcybiskupa Mordowicza?



Kilka propozycji:



Zakaz korzystania z placów zabaw.



W niedziele i święta kościelne wielu rodziców i dziadków przebywa na placach zabaw zapominając o obowiązku uczestnictwa w religijnych uroczystościach. Zakaz wstępu na place zabaw dla dzieci w niedziele i święta kościelne zwiększyłby frekwencję na mszach niedzielnych i wpływy z tacy. Dodatkowo: - Pracownicy zatrudnieni w takich miejscach jak Górka Szczęśliwicka mogliby odpocząć w niedzielę..



Zakaz korzystania z placów zabaw należy wprowadzić Ustawą. Konieczne są przepisy wykonawcze gwarantujące przestrzeganie prawa oraz surowe kary dla łamiący prawo właścicieli i zarządzających terenami, ma których utworzono place zabaw.



Poświęcenie nie poświęconego.



W okresie okupacji sowieckiej wybudowano wiele obiektów niepoświęconych. To nie tylko Pałac Kultury. To wielka ilość budynków, mostów, dróg będących dziś własnością publiczną albo prywatną. Obiekty niepoświęcone wymagają poświęcenia. Jeśli chodzi o obiekty będące własnością skarbu państwa, oraz obiekty należące do korporacji, w których państwo ma udziały, wystarczy rozporządzenie właściwego ministra. Ustawą należy, w temacie poświęceń, zrównać podmioty prywatne i państwowe. Nie możemy łamać zasad unijnych, dopóki pieniądze z unijnych dotacji są nam potrzebne do renowacji zabytkowych kościołów i rewitalizacji kościołów zbudowanych w czasach sowieckiej okupacji w sposób urągający godności. proboszczów i wikarych.



W tysiącach kościołów zbudowanych za panowania Gomułki, Gierka i Jaruzelskiego nawet ołtarze nie były pozłacane, a plebanie nie spełniają współczesnych wymagań. Nie poświęconych jest też setki tysięcy prywatnych domków jednorodzinnych w miastach i na wsiach. Mamy niepoświęcone obory i stodoły.



Ustawą można wprowadzić utworzenie rejestru obiektów poświęconych. Jawny ogólnodostępny rejestr obiektów niepoświęconych zmobilizuje właścicieli. Poświęcenia obiektów powinny być okresowo odnawiane, podobnie jak odnawiane są różnego rodzaju przysięgi.



Wprowadzenie obowiązku pielgrzymkowego.



Obywatel musi mieć czas na wykonywanie pracy zarobkowej dla dobra Kościoła i ojczyzny. dlatego wystarczy aby obowiązek pielgrzymkowy dotyczył jednej pielgrzymki rocznie. Opłaty za zwolnienie z obowiązku pielgrzymkowego nie powinny być wygórowane.



Ze względów humanitarnych należy ustawowo wprowadzić ulgi dla osób niepełnosprawnych, osób po 75 roku życia, posłów i senatorów.



Kapelani w korporacjach, urzędach, średnich i małych firmach.



Nie ma żadnego logicznego powodu, żeby kapelani byli jedynie w wojsku i szpitalach. Kapelan powinien być w sądzie, urzędzie wojewódzkim, na Uniwersytecie, w banku i w McDonald's. W wielkich instytucjach kapelanów powinny mieć wydziały i oddziały terenowe. Kapelan powinien mieć pensję na poziomie średniej członków zarządu. Jeśli pensje zarządu są zbyt niskie, Ustawa powinna zadbać o poziom dochodów wystarczających do życia na poziomie godnym kapelana. Małe firmy mogłyby mieć wspólnego kapelana. Np. do 10 małych firm składałoby się na wynajęcie kapelana.



5.000+ dla rodziców, którzy wychowali kapłana.



5.000+ to miesięczny dodatek do renty lub emerytury za wychowanie kapłana. Przysługiwać będzie (po uchwaleniu odpowiedniej Ustawy) rodzicom od momentu wyświęcenia syna na księdza. Wychowanie duchowego przewodnika to o wiele więcej niż wychowanie zwykłego zjadacza chleba. .5.000+ to skromna rekompensata dla rodziców. 5.000+ obowiązywać będzie już od pierwszego wychowanego księdza. Samorządy powinny mieć ustawową możliwość powiększenia tej sumy.



Adam Jezierski