Burza w Tatrach. Film od słońca do burz w kilkanaście minut. Tak szybko zmienia się pogoda w górach

maj.basia 13 minut temu 0

Nie mądrujcie, to są góry i zawsze się ostrzegało i ostrzega,że pogoda może się nagle zmienić.

Ilu ludzi zginęło , tylko w Tatrach, którzy lekceważyli ostrzeżenia ? Ale każdy mówi - eee tam,mnie

to nie dotyczy. A te tabuny ludzi ciągnące na Giewont to makabra. T i tak cud,że więcej ludzi

nie poginęło, np. tych co to w klapkach, na obcasach. A w ogóle to jest nieprawdopodobna

lekkomyślność.