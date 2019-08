Piorun uderzył w Giewont. Zakopane odwołuje imprezy

Dwoje dzieci i dwie osoby dorosłe zginęły w trakcie gwałtownej burzy, która przeszła przez Tatry. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Zakopanem poinformował, że akcja ratunkowa trwa, a osoby poszkodowane są płynnie transportowane do szpitali. Najlżej poszkodowani - 89 osób - trafili do szpitala w Zakopanem, pozostali do szpitali w Nowym Targu, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej i Krakowie. Nie ma danych o liczbie osób w stanie ciężkim.

W związku z tragedią w Tatrach, odwołane zostały wszystkie dzisiejsze wydarzenia organizowane w ramach 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Zaplanowaną na godzinę 17 Galę Jubileuszową 100-lecia Związku Podhalan zastąpiła modlitwa za poszkodowanych i oddanie czci pamięci tragicznie zmarłych turystów. Odwołano także wieczorną zabawę taneczną, a piątek będzie z mieście dniem żałoby.

Piorun uderzył w Giewont. Akcja ratunkowa w Tatrach

- Przyroda to wielka siła, człowiek jest wobec niej taki malutki. Dzisiejsza sytuacja dobrze to pokazuje. Solidaryzujemy się nie tylko z poszkodowanymi, ale także ze wszystkimi, którzy uczestniczą w akcji ratunkowej. Zakopane udzieli wszelkiej pomocy, jaka będzie potrzebna ofiarom, ich rodzinom i służbom - mówił burmistrz miasta Leszek Dorula.

Zamiast zaplanowanego bicia rekordu w tańcu zbójnickim, odbyła się jedynie zbiórka na Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem. W Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach odprawiona zostanie Msza św. w intencji ofiar i o zdrowie dla poszkodowanych.

Burza w Tatrach. Reakcje

"Potworna burza w Tatrach. Zakopiańczycy mówią, że od kilkudziesięciu lat nie było takich wyładowań atmosferycznych nad górami. Wielu turystów zostało poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa. Wyrazy współczucia dla Wszystkich dotkniętych kataklizmem" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Tragiczny dzień w polskich Tatrach. Szczyty gór stały się dziś śmiertelną pułapką dla turystów. Wyrazy współczucia dla rodzin ofiar i słowa wsparcia dla poszkodowanych. Polska jest z Wami!" - taki wpis umieścił z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Usłyszałam właśnie o tragedii w Tatrach. Wyrazy ogromnego współczucia dla rodzin ofiar. Poszkodowanym życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia" - skomentowała z kolei ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.