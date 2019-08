W momencie uderzenia pioruna w rejonie masywu Giewontu przebywało około 20 turystów. Trwa tam akcja ratunkowa Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak powiedziała Kinga Czerwińska, zastępca rzecznika prasowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na miejsce wysłane zostały cztery śmigłowce. Są to "Ratownik Szósty" z Krakowa i "Ratownik Piąty" z Kielc, a także śmigłowiec z Gorlic i Gliwic.

Tatry. 3 ofiary śmiertelne burz. Trwa akcja ratunkowa

Do załamania pogody w Tatrach doszło ok. 13. Jako pierwszy o tragedii poinformował TOPR. Z najnowszych informacji wynika, że kilka osób zginęło od porażenia pioruna w różnych miejscach Tatr, natomiast kilkanaście osób zostało rażonych na samym Giewoncie (doszło tam do tzw. "masowego porażenia"). RMF oraz TVP podały, że nie żyją 3 osoby, w tym 13-letni chłopiec, który zmarł po kilkunastominutowej reanimacji. Informację potwierdziła rzecznik wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Z kolei Czerwińska z LPR w rozmowie z TVN24 podała, że 22 osoby zostały poszkodowane.

Akcja ratunkowa wciąż trwa, ratownicy próbują dotrzeć do wszystkich poszkodowanych. - Mamy bardzo ciężką sytuację - skomentował naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Pod szpitalem w Zakopanem non-stop lądują śmigłowce ratunkowe. Przewieziono tam co najmniej kilka osób.

Turyści relacjonują, że burza zerwała się nagle. - Był błysk i zaczęło grzmieć. Byliśmy już praktycznie w połowie drogi na szczyt, postanowiliśmy szybko zawrócić. Grzmiało z każdej możliwej strony, zerwała się nawałnica - mówił na antenie TVN 24 turysta, który był w okolicach Giewontu chwilę przed załamaniem pogody. Z innych niepotwierdzonych doniesień wynika, że najbardziej poszkodowani zostali turyści, którzy w trakcie burzy schodzili ze szczytu Giewontu trzymając się stalowego łańcucha.

Oprócz rejonu Giewontu, do porażenia turystów doszło również na Polanie Kondratowej, gdzie trwa akcja ratunkowa - informuje serwis Zakopane Nasze Miasto. Schronisko na Hali Kondratowej jest nieczynne - zostali tam przetransportowali ranni, którzy są teraz opatrywani. Do silnych wyładowań doszło też m.in. przy ulicy Pod Blachówką w Kościelisku.

Do ostatniego tak tragicznego w skutkach porażenia turystów doszło w Tatrach ostatni raz 15 sierpnia 1937 roku. Wówczas zginęły 4 osoby, a 13 zostało rannych.