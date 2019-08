Bodnar mówił o problemach z monitoringiem przy celi Kosteckiego. Prokuratura odpowiada

mer-llink godzinę temu Oceniono 20 razy 16

Pan Wójcik metodą p. Kanthaka, p. Mitery i p. Muellera:

" - To nieprawda i podłe kłamstwo, że światło w korytarzu było wyłączone.

- Co prawda żarówka na korytarzu była wyłączona, ale to wielkie mi tam mecyje. Przepaliłą sie pewnie.

- Za to świeciła lampka przy kamerze. No i co, głupio wam?

- Zgoda, lampka przy kamerze była ustawiona tak, że świeciła wprost w obiektyw. Tak przypadkiem...

- No zgoda, jak lampka grzeje w obiektyw, to żadna rejestracja nie jest możliwa.

- Ale świeciła się! Wyszło więc na moje!"