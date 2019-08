Karkonosze. 13-latka poślizgnęła się i spadła 15 metrów. Jest w stanie ciężkim

Jak podaje portal Złotoryja 112 we wtorek 20 sierpnia około godziny 14 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi otrzymał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w miejscowości Jerzmanice-Zdrój w Karkonoszach. Na miejsce wysłano zastępy straży OSP Pielgrzymka, JRG Złotoryja, Grupa Ratownictwa Wysokościowego "Legnica 2", JRG 3 Chojnów oraz Górnicze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

REKLAMA

13-latka poślizgnęła się i spadła 15 metrów ze zbocza w Karkonoszach. Jej stan jest ciężki

Na miejscu okazało się, że ze skałek spadła 13-letnia dziewczynka. Pierwsze na miejscu zdarzenia było pogotowie ratunkowe, które udzieliło poszkodowanej pierwszej pomocy. Zadecydowano także o wysłaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - niestety czas oczekiwania cały czas się wydłużał, dlatego nastolatka w pierwszej kolejności trafiła do szpitala w Legnicy. Później śmigłowiec zabrał ją do szpitala we Wrocławiu.

Według ostatnich ustaleń 13-latka idąc wąską ścieżką poślizgnęła się na śliskich skałach i spadła 15 metrów. W wyniku upadku doznała obrażeń głowy oraz licznych obrażeń ciała. Jak podaje "Wyborcza" stan dziewczynki jest ciężki. Przyczyny wypadku bada złotoryjska policja.