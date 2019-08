Pogoda na weekend 24-25 sierpnia. Ostatni weekend sierpnia będzie słoneczny, a nawet upalny

Meteorolodzy prognozują na weekend słoneczną pogodę, z umiarkowanymi zachmurzeniami zwłaszcza w niedzielę. Dodatkowo zapowiadana jest całkiem wysoka temperatura. Miejscami będzie nawet 29 stopni.

Pogoda na sobotę 24 sierpnia. W całej Polsce niemal bezchmurne niebo

W sobotę najwyższa temperatura zapowiadana jest dla Wrocławia, gdzie będzie 28 stopni. Od 26 do 27 stopni pokażą termometry w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, lubelskim i mazowieckim. Najniższa temperatura, 23 stopni, prognozowana jest dla Podkarpacia. W pozostałych regionach od 24 do 25 stopni.

W pierwszy dzień weekendu większe zachmurzenia prognozowane są w województwach mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim. W pozostałych regionach przewidywane jest niemal bezchmurne niebo. Przelotnych burz mogą spodziewać się mieszkańcy Jeleniej Góry i Zakopanego, a deszcz pojawi się także w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Pogoda na niedzielę 25 sierpnia. Dziś będzie jeszcze cieplej: na zachodzie nawet 28-29 stopni

Najwyższa temperatura w ciągu dnia, 29 stopni, przewidywana jest we Wrocławiu i Opolu. Jeden stopień mniej pokażą termometry w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. Najniższa temperatura czeka mieszkańców Gdańska, Białegostoku i Rzeszowa, gdzie ma być od 24 do 25 stopni. W pozostałych regionach od 26 do 27 stopni.

W niedzielę zapowiadanych jest więcej zachmurzeń zwłaszcza w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W pozostałych regionach więcej rozpogodzeń. Ostatni dzień tygodnia, podobnie jak sobota, w większości kraju nie będzie należał do zbyt deszczowych. Dynamiczna pogoda przewidywana jest jednak ponownie na południu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Spadnie tutaj do 30 mm deszczu. Przewidywane są także silne porywy wiatru do 70 km/h.

