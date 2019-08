Kaszuby. Zjeżdżał na lewy pas, jechał niemal wprost na czołówkę. Policja: Był trzeźwy

kingstonny pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Gdyby pokazano jego mordke i podano nazwisko - robiac mu wstyd na cala wies - blady starch by padl na innych. Ale, to jest Polska gdzie takie rzeczy jak przestroga dla innych nie sa istotne.



Niezmiernie wazna natomiast jest ochrona danych osobowych przestepcy. Dlaczego tak jest? Dlaczego Polska „odstaje”od demokratycznego swiata?



Ano dlatego, ze nalezy bronic i chronic ludzi waznych i ich pociotkow. Wszak zachodzi mozliwosc, ze przestepca okaze sie pociotek jakiegos ministra, czy tez, nie daj Bog, nawet samego prezesa. I co wtedy - STRACH POMYSLEC.

Tak to wyglada panie Kowalski. Wszelkie inne tlumaczenia troskliwego chronienia tozsamosci przestepcow to pic dla ciemnego ludu.