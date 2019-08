Piła. Policja zatrzymała gościa weselnego. Był poszukiwany dwoma listami gończymi

49-letni mężczyzna, który od kilku miesięcy był poszukiwany dwoma listami gończymi, z pewnością nie spodziewał się, że policja złapie go w tak nietypowej sytuacji. Mundurowi zatrzymali go, gdy bawił się na przyjęciu weselnym. Zadbali jednak o to, aby para młoda i inni goście nie przestraszyli się zaistniałą sytuacją.

Fot. unsplash.com Otwórz galerię (2)