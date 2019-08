Kraków. Policja poszukuje 30-letniej Magdaleny Kralki. Czerwona nota Interpolu

tonz2 godzinę temu Oceniono 14 razy 14

Na innych portalach wiedzą trochę więcej :

"Magdalena Kralka należała do gangu powiązanego z pseudokibicami. Szajka, do której należała kobieta, w latach 2015-2017 trudniła się handlem marihuaną i kokainą oraz tzw. przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, m.in. pobiciami z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Policja ustaliła, że 30-latka pośredniczyła też w sprzedaży narkotyków.

Partner 30-latki z Krakowa był jednym z liderów grupy przestępczej, którą policjanci rozbili w grudniu 2017 roku. Wtedy szefowie i część członków tej grupy trafili za kratki. Magdalena Kralka z kilkoma członkami gangu zdołała jednak uciec policji. Jak wynika z ustaleń śledczych kobieta postanowiła "zaopiekować się" osobami, których nie namierzyli jeszcze śledczy i z resztek starej grupy stworzyła swój własny gang.

Kobieta miała sprowadzać narkotyki z Hiszpanii. Później trafiały one na tereny Małopolski i woj. pomorskiego. W kolejnych miesiącach policjanci namierzali poszczególnych członków przestępczej szajki, ale po Magdaleni Kralce nie było ani śladu."