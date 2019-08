Będzie powrót strajku nauczycieli? Sławomir Broniarz: Decyzja pod koniec sierpnia. Przesądzi referendum

optymistaa43 20 minut temu Oceniono 5 razy -1

Panie Broniarz,to jest zydowski spisek przeciwko normalnosci,ten plan zostal juz dawno napisany w izraelu a wykonawca jest zydkaczynski.Nie jedna kuzwa taka jak ty Morawiecki chcialaby aby to konczylo sprawe,tak latwo wam bydlaki to nie przejdzie,to nie konczy sprawy to ja zaczyna.spodziewam sie ze w niedalekiej przyszlosi PiSowska bando znajdziesz sie za kratami.Oczywiscie bez zwyklego posla,ktory was gnoje wciagnal w to szambo.