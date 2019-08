Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. Jezioro Kisajno przeczesuje Grupa Specjalna Płetwonurków RP

srul_szmul_bajtelman_hajfa pół godziny temu Oceniono 11 razy 9

.

Łódka przy skręcie to śmierć w oczach dla sternika za burtą.

Bo wraca w to samo miejsce i mieli na kawałki wszystko co w wodzie.

.

To nie kierownica samochodu która wraca do pozycji prosto.

Jak w prawo to w prawo, cały czas, i podobnie z gazem, ten nie ''sprężynuje '', jak w aucie, jak full to full.

.

No i wychodzi co wychodzi.

A amatorom motorowodniakom dalej się coś wydaje.

.