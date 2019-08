Pogoda. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i burzami

Ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami obowiązują w całym województwie opolskim oraz we wschodnich powiatach województwa dolnośląskiego. Jak wynika z informacji na stronie pogodynka.pl, synoptycy prognozują, że wysokość opadów może wynieść tam od 45 mm do 60 mm. Lokalnie występować będą także burze z porywami wiatru osiągającymi prędkość do 70 km/h.

REKLAMA

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi deszczami. Lokalnie także burze

Ostrzeżenia I stopnia wydano dla województwa podlaskiego, wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, czterech powiatów województwa mazowieckiego położonych na północnym wschodzie oraz dla powiatów włoszczowskiego i koneckiego w województwie świętokrzyskim. W tych regionach prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu osiągających wysokość od 20 mm do 40 mm oraz przelotne burze z towarzyszącym im wiatrem o prędkości do 60 km/h.

Deszcz i burze podnoszą poziom rzek. Wydano ostrzeżenia hydrologiczne dla czterech województw

Oprócz ostrzeżeń meteorologicznych IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla województw opolskiego, śląskiego i łódzkiego oraz II stopnia dla województw dolnośląskiego i opolskiego. Synoptycy prognozują, że w wyniku występowania intensywnych opadów deszczu możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody, zwłaszcza w zlewniach Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, których poziom może lokalnie przekroczyć stan ostrzegawczy.