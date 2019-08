Piotr Woźniak-Starak nadal poszukiwany. Czwarty dzień akcji na jeziorze Kisajno wciąż bez przełomu

21 sierpnia w godzinach porannych policjanci wznowili akcję poszukiwawczą na jeziorze Kisajno. Wczoraj w poszukiwaniach zaginionego producenta filmowego brali udział policyjni wodniacy z Giżycka i Węgorzewa, ratownicy MOPR-u z Giżycka, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku oraz ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdyni. Służby zapowiadają, że akcja ma być prowadzona do skutku.

Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. Media informują o kolejnych doniesieniach ws. zaginięcia

Akcja poszukiwawcza Piotra Woźniaka-Staraka, który wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno, rozpoczęła się w niedzielę 18 sierpnia. Z medialnych doniesień wynika, że 39-latek pływał łodzią motorową w towarzystwie 27-latki, której udało wypłynąć się na brzeg. Oboje mieli wcześniej wpaść do wody przy wykonywaniu manewru skrętu. Jak pisze "Wirtualna Polska", 27-latka to mieszkanka Łodzi, która na co dzień pracowała w lokalnej, mazurskiej restauracji.

Nieustannie pojawiają się nowe informacje dotyczące przebiegu zdarzeń na jeziorze Kisajno. Z informacji przekazywanych przez Radio ZET wynika, że motorówka, którą pływał Piotr Woźniak-Starak i 27-letnia kobieta, długo kręciła się w kółko. Świadkowie, którzy to zauważyli, zadzwonili pod numer alarmowy już ok. 2:00, ale służby pojawiły się na miejscu zdarzenia dopiero po kilku godzinach od zgłoszenia. Z doniesień "Super Expressu" wynika z kolei, że policja zrezygnowała z przeczesywania lądu i skupia się obecnie na poszukiwaniach prowadzonych w wodzie, bo w śrubie motorówki, którą pływał zaginiony producent filmowy, znaleziono ludzkie włosy.

Kim jest Piotr Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak ma 39 lat. Jest mężem dziennikarki TVN Agnieszki Woźniak-Starak i pasierbem Jerzego Staraka - przedsiębiorcy, właściciela zakładów farmaceutycznych Polpharma i jednego z najbogatszych Polaków. Zawodowo zajmuje się produkcją filmów. Zaczynał swoją karierę w przemyśle filmowym pod okiem Andrzeja Wajdy, z którym współpracował przy powstawaniu filmu "Katyń". Jest producentem takich filmów jak "Big Love" i "Bogowie" oraz serialu "Oficerowie". Jego firma stworzyła także liczne reklamy dla takich marek jak Circle K, PKO BP czy UPC.