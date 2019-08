Jest postępowanie RPO ws. podcięcia gardła kukle arcybiskupa Jędraszewskiego

felicjan.dulski godzinę temu Oceniono 5 razy 3

15 sierpnia tegoż roku Jądra Szewskie zelżyły ateistów bardziej niż 10 dni wcześniej ruch LBGT i...

Nie przypuszczam, by ateiści zareagowali neurastenicznie.

Co ciekawe, wystąpienie biszkopta nie spotkało się ani z krytyka mediów, ani polityków.

Taka Wolska katolicka do trzewi.

Tu nic się nie zmieni!