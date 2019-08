Zaginięcie Piotra Woźniaka-Staraka. Świadek: Służby były poinformowane znacznie wcześniej

Według relacji świadka, do którego dotarło RadioZET.pl, łódź, na której przed wypadkiem mieli pływać Piotr Woźniak-Starak i 27-letnia kobieta, długo kręciła się w kółko. Osoby, które to zauważyły, miały około godz. 2.00 zadzwonić pod numer alarmowy. Mimo to służby pojawiły się dopiero po kilku godzinach.

fot. Łukasz Głowala / Agencja Gazeta